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مجلس القضاء الأعلى: لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة على موقعنا الإلكتروني ولوحة الاعلانات
أمن وقضاء
2026-08-31 | 12:20
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مجلس القضاء الأعلى: لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة على موقعنا الإلكتروني ولوحة الاعلانات
أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، "وضع لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة التي ستجري في مبنى الجامعة اللبنانية – الحدت، الثامنة صباحا، على الموقع الإلكتروني العائد له
www.csm.gov.lb
، وعلى لوحة الاعلانات في المجلس، وذلك عطفا على القرار الصادر عن مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2026، بتعيين السبت الواقع فيه ٥ ايلول ٢٠٢٦، موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية، وعلى الإعلان الصادر عنه بتاريخ 13/8/2026 المتعلّق بالتفاصيل الخاصة بالمباراة".
وتوجه إلى المقبولين، بـ"ثلاث رسائل أساسية:
أولا: إن هذه المباراة هي عملية اختيار لمن سيتولى مسؤولية قضاء الغد، والقضاء مسؤولية تتطلب العلم والنزاهة والاستقلال وقوة الشخصية، وقبل كل شيء الاتزان والتواضع والقدرة على التفكير السليم واتخاذ القرار العادل.
ثانيا: رغم كل الظروف الصعبة والاستثنائية التي نمر بها، سوف تبدأ المباراة، في مرحلتها الأولى، باختبارات كتابية في اللغة العربية، وفي إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، بحسب ما ورد في إعلان المباراة. وتُجرى الاختبارات ضمن جلسة واحدة مدتها أربع ساعات. ثم ينتقل من يجتاز هذه المرحلة إلى المقابلة الشفهية، ومنها إلى المراحل الخطية المخصصة لاختبار الثقافة القانونية والثقافة العامة، حيث يستكمل تقييم الكفاءة العلمية والمعرفية للمرشح.
ثالثا: إن هذه المباراة ستجرى حصرا على أساس تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المتبارين، ولن تقبل بأي وساطة أو تدخل، ولا أفضلية لأي مرشح بسبب انتمائه أو علاقاته أو موقعه، ولن يكون لأي اعتبار طائفي أو سياسي أو شخصي أي تأثير".
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