حملة توعوية لقوى الامن في صيدا لتعزيز الوعي على السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدراجات الآليّة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ضمن إطار تعزيز مبادئ الشّرطة المجتمعيّة والتّعاون القائم والمستمرّ بين قوى الأمن الدّاخلي والمجتمع المدني، وفي سياق نشر التّوعيّة حول السّلامة المروريّة، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة على الطّرقات، نظّمت قوى الأمن الدّاخلي حملة توعويّة في مدينة صيدا، تهدف إلى تعزيز الوعي حول السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدّرّاجات الآليّة، وذلك بالتّعاون مع النّادي اللّبناني للدّراجات الآليّة في صيدا والجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة.



وقد تخلّل الحملة توزيع خِوَذ واقية وسترات ذات لون فوسفوري للرؤية اللّيليّة، إضافةً إلى إرشادات توعويّة لزيادة الوعي المروري، والتّأكيد على ضرورة وأهميّة الالتزام بقانون السّير، والتّقيّد بإرشادات السّلامة، واعتمار الخوذة الواقية، والالتزام بالإشارات الضوئية أثناء القيادة، واحترام حدود السّرعة، بهدف الحدّ من حوادث السّير المميتة والتي تطال فئة الشّباب في أغلب الأحيان".