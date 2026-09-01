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قوى الأمن: تدابير سير بسبب إزالة الإسفلت والتزفيت في بعض شوارع بيروت

أمن وقضاء
2026-09-01 | 05:24
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قوى الأمن: تدابير سير بسبب إزالة الإسفلت والتزفيت في بعض شوارع بيروت
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قوى الأمن: تدابير سير بسبب إزالة الإسفلت والتزفيت في بعض شوارع بيروت

 

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة والتزفيت في عدد من شوارع بيروت، وفقًا لما يلي:

أولًاأعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة والتزفيت اللاحق لها:

1- بتاريخ 1-9-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي.

لذلك، سيتم إقفال مدخل جسر البربير أمام السير القادم من كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)، وتحويله باتجاه المتحف. كذلك، سيتم إقفال جميع المفارق المؤدّية إلى المسلك ذاته على ظهر الجسر.

وبتاريخ 13-9-2026، ستُنفَّذ أعمال التزفيت، على أن تُعتمد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة.

2- بتاريخ 2-9-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، سيتم تحويل السير القادم من المتحف باتجاه كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)، عند مخرج نفق البربير، من خلال فتح الجزيرة الوسطيّة واعتماد المسلك الجنوبي للسير في الاتجاهَين، باتجاه جامع عبد الناصر، وصولًا إلى تقاطع برج أبو حيدرالرفاعي، حيث يعود السير إلى مسلكه الطبيعي.

وبتاريخ 19-9-2026، ستُنفَّذ أعمال التزفيت، على أن تُعتمد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة.

3- بتاريخ 3-9-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، سيتم منع مرور السير من تقاطع برج أبو حيدرالرفاعي باتجاه البربير، واعتماد المسلك الشمالي للسير في الاتجاهَين، على أن يُعاد السير باتجاه البربير إلى مسلكه الطبيعي من الفتحة التي أُنشئت أمام مدخل نفق البربير.

وبتاريخ 20-9-2026، ستُنفَّذ أعمال التزفيت، على أن تُعتمد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة.

ثانيًاأعمال التزفيت:

1- اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 5-9-2026 ولحين الانتهاء، ستُنفَّذ أعمال التزفيت على جادّة بيار الجميّل، بدءًا من أمام صيدليّة (Skin) باتجاه بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، وصولًا إلى مخرج شارع محمد الحوت.

وخلال تنفيذ الأعمال، ستُعتمد تدابير السير ذاتها التي اتُّخذت خلال أعمال البرش، بحيث يُحوَّل السير القادم من العدليّة باتجاه بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، عكس وجهة السير داخل نفقَي العدليّة والمتحف، وصولًا إلى مخرج شارع محمد الحوت، ثم الانعطاف يمينًا للعودة إلى وجهة السير الطبيعيّة.

2- اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 6-9-2026 ولحين الانتهاء، ستُنفَّذ أعمال التزفيت على جادّة عبد الله اليافي باتجاه العدليّة.

وخلال تنفيذ الأعمال، ستُعتمد تدابير السير ذاتها التي اتُّخذت خلال أعمال البرش، بحيث يُحوَّل السير بدءًا من الفتحة الوسطيّة المقابلة لمخرج شارع محمد الحوت، عكس وجهة السير باتجاه نفقَي المتحف والعدليّة، ومن ثمّ الانعطاف يمينًا مقابل مفرق حي السريان باتجاه محلّة الدخوليّة.

3- بتاريخ 12-9-2026، ستُنفَّذ أعمال التزفيت على المسلك الممتدّ من جسر البربير باتجاه ثكنة الحلو، في محلّة كورنيش المزرعة.

وخلال تنفيذ الأعمال، ستُعتمد تدابير السير ذاتها التي اتُّخذت خلال أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة، بحيث يتم إقفال المسلك على جسر البربير باتجاه كورنيش المزرعة، وتحويل السير إلى داخل النفق. أمّا السير القادم من المتحف باتجاه البربير، فسيتم إقفال جميع المفارق المؤدّية إلى ظهر الجسر، وتحويله إلى داخل النفق باتجاه كورنيش المزرعة.

كذلك، سيتم إقفال مدخل جسر البربير أمام السير القادم من بشارة الخوريالعاملية باتجاه البربير، وتحويله إلى داخل نفق عمر بيهم“.

وطلبت من المواطنينأخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".


أمن وقضاء

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