قوى الأمن: توقيف مروّج استخدم منزله مستودعًا لتخزين المخدّرات وتوضيبها في سن الفيل

ذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص في مجال ترويج المخدّرات في منطقتَي المتن وكسروان.وأوضحت أنه "على أثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لرصده وتوقيفه".وأشارت المديرية الى أن دوريّة من المفرزة تمكّنت من توقيف المشتبه فيه في محلّة سن الفيل، أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة نوع "V150"، لون أبيض، وتبيّن أنّه يُدعى: إ. خ. (مواليد عام 1997، سوري)وأعلنت أنه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّت مداهمة منزله الكائن في محلّة سن الفيل، حيث تبيّن أنه يستخدمه مستودعًا لتخزين المخدّرات وتوضيبها، تمهيدًا لتوزيعها على المروّجين في مناطق تمتدّ من سن الفيل في المتن وصولًا إلى كسروان، وضُبط بداخله ما يلي:107 مظاريف تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «باز إكسترا».60 مظروفًا تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «أجنبي إكسترا».104 مظاريف تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «نت عادي».153 مظروفًا تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «نت إكسترا».33 كيسًا تحتوي مادّة الماريجوانا.59 كيسًا تحتوي مادّة حشيشة الكيف.قطعة من مادّة «الكريستال».أكياس فارغة تُستخدم في توضيب المخدّرات.مبلغ مالي و4 هواتف خلويّة".وأكدت أن الموقوف سلّم "مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".