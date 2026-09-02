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توقيف شخص في المنصورة - البقاع الغربي يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويعيد تجهيزها للبيع

أمن وقضاء
2026-09-02 | 11:38
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توقيف شخص في المنصورة - البقاع الغربي يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويعيد تجهيزها للبيع
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توقيف شخص في المنصورة - البقاع الغربي يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويعيد تجهيزها للبيع

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانية كافّة، وعلى إثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص يُدعى: أ. خ. (مواليد عام 1999، لبناني)، في بلدة المنصورة – البقاع الغربي، بطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة وإعادة تجميع وتجهيز هذه الدّرّاجات التي قام بشرائها من أشخاص في تواريخٍ سابقة.

بتاريخ 27-8-2026، قامت قوّة من المفرزة بمداهمة منزل المشتبه فيه في البلدة المذكورة، وضبطت مجموعة من هياكل الدّرّاجات الآليّة التي تمّ التلاعب بأرقامها ليتم بيعها، في وقتٍ لاحق، بلا أوراق، على أنّها صالحة للسّير، وذلك من دون أي مسوغ قانوني.

وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.

والتّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

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