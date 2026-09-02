الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف 10 مواطنين لإطلاقهم النار وإقدام أحدهم على مراقبة تحركات الجيش و108 سوريين لدخولهم بطريقة غير شرعية

أمن وقضاء
2026-09-02 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: توقيف 10 مواطنين لإطلاقهم النار وإقدام أحدهم على مراقبة تحركات الجيش و108 سوريين لدخولهم بطريقة غير شرعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش: توقيف 10 مواطنين لإطلاقهم النار وإقدام أحدهم على مراقبة تحركات الجيش و108 سوريين لدخولهم بطريقة غير شرعية

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية بهدف ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و108 سوريين وفقا لما يلي:

• توقيف المواطن (ح.ج.) في منطقة السفري – بعلبك، بجرم إطلاق النار على منزل عنصر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 19 /8 /2026.

• توقيف المواطنين: (ب.ا.)، (ي.ا.)، (ا.ا.)، (ج.ا.)، في بلدة الطيبة - بعلبك لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (ع.م.) في بلدة حور تعلا – بعلبك وتوقيفه، لمساعدته المطلوبين في مراقبة تحركات الجيش.

• توقيف المواطنَين (ع.د.) و(ا.د.) في بلدة النبي يوشع – المنيه الضنية لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (خ.ن.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل وتوقيفه، لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصَين.

• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة لاسا – جبيل لإطلاقه النار خلال إشكال بتاريخ 31 /8 /2026.

• توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.

وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

مواطنين

لإطلاقهم

النار

وإقدام

أحدهم

مراقبة

تحركات

الجيش

سوريين

لدخولهم

بطريقة

شرعية

توقيف شخص في المنصورة - البقاع الغربي يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويعيد تجهيزها للبيع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-11

الجيش يوقف 11 شخصًا بينهم مواطنان لإطلاقهما النار خلال إشكال، و131 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-16

الجيش يتعرّض لإطلاق نار خلال توقيف 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع في الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-30

الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-01

الجيش: توقيف مواطن لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين - مرجعيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:38

توقيف شخص في المنصورة - البقاع الغربي يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويعيد تجهيزها للبيع

LBCI
أمن وقضاء
04:14

قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-01

سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-01

مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة أشخاص بجرائم مختلفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-08

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29

تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

الجزيرة: غارة إسرائيلية على منطقة شبريحا بمحيط مدينة صور

LBCI
أخبار دولية
2026-08-25

شركة الطيران الفنلندية: تعليق الرحلات بين هلسنكي ودبي خلال موسم الشتاء 2026-2027

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:15

سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

شكوك إسرائيلية وتصعيد ميداني يهددان مفاوضات لبنان الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

زيجات أقل في لبنان… فهل تتغيّر العائلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:53

وزير الزراعة للـLBCI: تقرير يهدف الى ايجاد حلّ نهائيّ لأزمة الطيور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
04:33

في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
اقتصاد
07:39

مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal

LBCI
حال الطقس
02:46

طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا

LBCI
أمن وقضاء
04:14

قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها

LBCI
أخبار لبنان
09:11

لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

LBCI
اسرار
00:02

أسرار الصحف 2-9-2026

LBCI
فنّ
04:46

نادر الأتات يهدي عروسه أغنية خاصة في ليلة زفافه: "الندر انوفى" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:04

شام الذهبي ابنة اصالة نصري برفقة ماريتا الحلاني… ومشهد يذهلها في لبنان (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More