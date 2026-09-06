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o
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o
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كسروان
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o
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28
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بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-09-06 | 07:49
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بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
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بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
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