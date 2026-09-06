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بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية

أمن وقضاء
2026-09-06 | 07:48
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بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
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بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية

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أمن وقضاء

العدوان الإسرائيلي

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