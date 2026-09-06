إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دير الزهراني

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى مواطني لبنان وتحديدًا سكان دير الزهراني
🔸 في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي، بعد إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع، فإن نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي… pic.twitter.com/t9oAKC0TRh
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 6, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى مواطني لبنان وتحديدًا سكان دير الزهراني
🔸 في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي، بعد إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع، فإن نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي… pic.twitter.com/t9oAKC0TRh