إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دير الزهراني

وجّهت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية إنذارا عاجلا إلى مواطني لبنان وتحديدًا سكان دير الزهراني.



وقالت عبر "إكس": "في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، بعد إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، فإن نشاط حزب الله يُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة".



وأضافت: "نطالب جميع السكان المتواجدين في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بضرورة الإخلاء: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيقوم الجيش الإسرائيلي بالعمل ضدها. فحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم ترك المبنى والمباني المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المبنى المحدد بالأحمر يعرضكم للخطر".