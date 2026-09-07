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قو ى الأمن تعلن عن بدء استقبال طلبات التطوّع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي

أمن وقضاء
2026-09-07 | 03:06
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قو ى الأمن تعلن عن بدء استقبال طلبات التطوّع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي
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قو ى الأمن تعلن عن بدء استقبال طلبات التطوّع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، إلحاقًا لبلاغنا السّابق، المتعلّق بإفتتاح مباراة للتّطوع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي (قوّات خاصّة لصالح شعبة المعلومات والشّرطة القضائيّة والقوى السيّارة، إضافةً إلى اختصاصات مكافحة شغب، سجون، وسير)، من بين المدنيّين الذّكور (عازب، أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، ومن عسكريّي الخدمة الحاليّين في القوى المسلّحة، عن بدء استقبال طلبات التطوّع، إعتباراً من تاريخ 07-09-2026، ولغاية 09-10-2026 ضمنًا، وذلك عبر الدّخول إلى منصّة التّطوع الإلكترونية على الموقع الرّسمي لهذه المديريّة العامّة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة من خلال الرابط التّالي:

منصة-التطوّع-الإلكترونية-دركي

وتجنباً لإدخال بيانات خاطئة عند ملء استمارة التّرشيح الإلكترونيّة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطلب، توضح هذه المديريّة العامّة، أنّ على الراغبين بالتطوّع، الاختيار بدقة للمعلومات المذكورة في الخانات التّالية:

1- الصفة التطوعية (الاختصاص المطلوب التطوّع به)

دركي – عادي
دركي – مكافحة شغب
دركي – قوات خاصة
دركي – سجون
دركي – سير
2- الصفة الحالية (وضع المرشّح الحالي)

مدني
عسكري في الجيش اللبناني
عسكري في الأمن العام
عسكري في أمن الدولة
3- رقم المستند (رقم إخراج القيد الإفرادي للمدنيين أو الرقم العسكري للعسكريين)

4- وضع الأب أو الأم أو شقيق/ة عسكري/ة (فيما خص العسكريين الحالين الإكتفاء بتحديد عسكري موضوع البند 2 – ولا حاجة لتقديم أي إفادة بهذا الخصوص)

5- الشهادة العلمية/المهنية المطلوبة أو ما يعادلها:

مواليد 2001 لغاية 2008:
بريفيه – الشهادة المتوسطة
بريفيه مهني (B.P)
إفادة إثبات قيد – بريفيه
مواليد 1999 لغاية 2008:
بكالوريا – ثانوية عامة
بكالوريا فنية (B.T)
إفادة إثبات قيد – بكالوريا
امتياز فني (T.S)
مواليد 1998 لغاية 2008:
إجازة فنية (L.T)
إجازة جامعية (Bachelor)
ماجستير (Master)
دكتوراه (Doctorate)
لمراجعة الشّروط والمستندات المطلوبة والإجراءات المتّبعة لتسجيل الطلب لدى السرايا الإقليمية، يرجى زيارة الرابط التالي:
إفتتاح مباراة للتطوع في قوى الأمن الداخلي لرتبة دركي متمرن

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