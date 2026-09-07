الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرّة جنوباً... إليكم آخر المستجدات الميدانية

أمن وقضاء
2026-09-07 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرّة جنوباً... إليكم آخر المستجدات الميدانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرّة جنوباً... إليكم آخر المستجدات الميدانية

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الاعتداءات الإسرائيلية

جنوب

المستجدات الميدانية

يكسر زجاج السيارات ويسرق من داخلها... شعبة المعلومات توقفه في الرملة البيضاء
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:21

مصلحة الاقتصاد في الجنوب سطرت ٩ محاضر ضبط بحق مخالفين لتسعيرة المولدات

LBCI
آخر الأخبار
10:08

غارة من مسيرة تستهدف بلدة الريحان

LBCI
أخبار لبنان
09:59

الرئيس عون عرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:37

شقير يبحث مع سفير اليابان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:58

يكسر زجاج السيارات ويسرق من داخلها... شعبة المعلومات توقفه في الرملة البيضاء

LBCI
أمن وقضاء
03:06

قو ى الأمن تعلن عن بدء استقبال طلبات التطوّع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي

LBCI
أمن وقضاء
19:23

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دير الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
14:35

الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران

LBCI
أخبار لبنان
09:29

عون: الاعتداءات الإسرائيلية تقوّض المسار الدبلوماسي... ولبنان متمسّك باتفاق الإطار

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-01

البطريرك الراعي في قداس الشكر لمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات - عبرين: الدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل والعدالة بقضاء يقوم بواجبه والثقة بأفعال تسبق الوعود

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

جلدك يكشف أسرار صحتك... علماء: الإكزيما والحكّة قد تكونان إنذاراً لأمراض أعمق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:12

الشيباني: سوريا ماضية في استعادة دورها العربي وتعزيز العمل المشترك ورفض التدخلات الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

وقفة احتجاجية لرؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمخاتير في صور: للضغط على إسرائيل لوقف الإعتداءات

LBCI
أمن وقضاء
07:55

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرّة جنوباً... إليكم آخر المستجدات الميدانية

LBCI
أخبار لبنان
07:26

تشديد إجراءات السلامة المرورية... حواجز وتكثيف عمل الرادارات على الطرقات اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:25

رجي: لبنان يتمسك بالقرار 1816 و1701 ونطالب بدعم دولي متجدد وتعزيز القوات المسلحة

LBCI
أخبار دولية
07:22

وزير الخارجية المصري: نرفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير الطاقة: عكار منطقة مهملة وهي بحاجة الى بنية تحتية

LBCI
أخبار لبنان
06:10

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور

LBCI
أخبار دولية
05:52

إيران: سنرد إذا اتخذت وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:38

جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk

LBCI
أخبار دولية
00:30

بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى

LBCI
صحف اليوم
23:57

بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطبخ مخدرات في بشامون ومستودع في الاشرفية والشبكة متعددة المواهب

LBCI
حال الطقس
02:43

الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
08:23

الجيش الإسرائيلي ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين: سنواصل إزالة التهديدات ونبقى ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
فنّ
04:01

بفستان سهرة وكعب عالٍ… سيرين عبد النور تفاجئ المتسوّقين بجولة غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:10

عون يبحث مع بن زايد التطورات في لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More