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يكسر زجاج السيارات ويسرق من داخلها... شعبة المعلومات توقفه في الرملة البيضاء

أمن وقضاء
2026-09-07 | 06:58
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يكسر زجاج السيارات ويسرق من داخلها... شعبة المعلومات توقفه في الرملة البيضاء
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يكسر زجاج السيارات ويسرق من داخلها... شعبة المعلومات توقفه في الرملة البيضاء

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كامل الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق من محافظتَي بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات تمكّنت من توقيفه بتاريخ 28-8-2026 في محلّة الرّملة البيضاء، ويُدعى:

ع. م. (مواليد العام 1963، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
بالتّحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عدّة عمليّات سرقة من داخل سيّارات في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان، حيث كان يتجوّل على متن درّاجة آلية نوع GR لون أسود، مرتديًا خوذة سوداء للتّمويه، ويقوم بكسر زجاج السّيّارات وسرقة ما بداخلها من حقائب وأغراض ومبالغ ماليّة…

وأنّه كان يشتري حاجياته من المشروبات الكحوليّة بالمسروقات، بعد أن يتخلّص من الأوراق والمستندات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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