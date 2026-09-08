الجيش: تفجير ذخائر في دير الزهراني

قوى الامن: إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار بعد ضبط حقيبتين مشبوهتين

قوى الامن: إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار بعد ضبط حقيبتين مشبوهتين

مدّعي عام التمييز لـ"الجمهورية": حاجة ملحّة لدراسة بنود قانون العفو وإزالة ما يشوبه من غموض في التطبيق أو تباين في النصوص