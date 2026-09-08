قوى الامن: إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار بعد ضبط حقيبتين مشبوهتين

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول نشاط شبكة موجودة في إحدى دول أميركا اللاتينية، تضمّ لبنانيين، وتعمل على تهريب المخدّرات إلى لبنان بواسطة مسافرين، بعد إخفائها بطريقة مموّهة داخل أمتعتهم.



وعلى أثر ذلك، باشر المكتب تحليل المعطيات وجمع المعلومات، وتمكّن من كشف التحضير لعمليّة تهريب كميّة من المخدّرات من البرازيل إلى لبنان عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت، بواسطة أحد المسافرين، ويُدعى:

ع. ط. (مواليد عام 1986، لبناني).



وبتاريخ 25-8-2026، وبعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، تمّ توقيفه لدى دخوله الأراضي اللبنانية.



وبعد استلام الموقوف وتفتيش أمتعته، ضُبطت كميّة زِنتها /4,9/ كلغ من مادّة الكوكايين، كانت ممزوجة بمواد لاصقة ومخبّأة بطريقة احترافيّة في قعر حقيبتَين عائدتَين له.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه كان من المقرّر فصل مادّة الكوكايين عن المواد الممزوجة بها لاحقًا.



وتُعدّ هذه العمليّة كشفًا لأسلوب معقّد في تمويه المخدّرات وإخفائها، تعتمده شبكات الاتجار بالمخدّرات وتهريبها في محاولة للإفلات من عمليات الكشف والضبط.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".

