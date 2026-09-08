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عون دان الاعتداءات الارهابية على السعودية واكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانب أمنها وسيادتها
أمن وقضاء
2026-09-08 | 05:01
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عون دان الاعتداءات الارهابية على السعودية واكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانب أمنها وسيادتها
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدناً سعودية عدة، منها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي طالت أعياناً مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقال: "إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة شقيقة وتهديداً مباشراً لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأكد رئيس الجمهورية "تضامن لبنان الكامل، رئيساً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء الآثم"، مشدداً على أن "أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة".
وختم بالقول: "نتوجه بأحر التعازي إلى أسر الضحايا والمصابين، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى، ومجددين وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها".
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