مهمات فوج حرس مدينة بيروت في خلال شهر آب

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وتعليمات قائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني، في إطار تعزيز الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، ومواصلة تطبيق القوانين والأنظمة في مختلف أحياء العاصمة، واستناداً إلى التقرير الصادر عن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت، المتعلق بحصيلة المهمات الميدانية التي نفذها الفوج في العاصمة خلال شهر آب من العام 2026.

جاءت أبرز المهمات المنفذة على النحو الآتي:



- 106 مهمة مشتركة مع شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنفيذًا لقرار معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرامي إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية، والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، وتعزيز الانضباط على الطرقات.



- 24 مهمة شملت، مؤازرة مصالح بلدية بيروت، المؤسسات المصنفة، الصحة، دائرتي السير والنظافة، بما أسهم في تسهيل تنفيذ الأعمال البلدية ومتابعة الشؤون الميدانية.



-103 مهمة شملت، تسييردوريات لمكافحة ظاهرة نبش النفايات والحد من ظاهرة التسول ومنع الباعة المتجولين والعربات والبسطات والمخالفات والتعديات من شوارع وأحياء مدينة بيروت، حفاظًا على النظام العام والمشهد الحضري، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختص.



- 40 مهمة متنوعة شملت، منع سير الدراجات النارية على الأرصفة العامة على طول امتداد الكورنيش البحري، حفاظًا على سلامة المواطنين والمشاة، نقاط تمركز ثابتة في عدد من المناطق، أرض جلول، جسر الفيات وغيرها لمنع رمي الردم والمواد الصلبة على الطرقات أو في الأماكن العامة.