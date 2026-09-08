كفررمان شيعت ضحايا المجزرة الإسرائيلية بعد يوم دامٍ عاشته البلدة ومحيطها

شيعت بلدة كفررمان ضحايا المجزرة الإسرائيلية بعد يوم دامٍ عاشته البلدة ومحيطها في قضاء النبطية، إثر غارات عنيفة دمّرت مبنى سكنيّاً مأهولاً فجر الاثنين.



وبحسب محصلة محدّثة لوزارة الصحة، فقد أوقعت المجزرة 9 ضحايا و13 جريحاً من بينهم 4 أطفال ومسعف.



كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في البلدة أيضاً أدّت إلى سقوط ضحية وجريحَين من إسعاف كشافة الرسالة الإسلامية.