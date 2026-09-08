قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: رؤى سيف الدين الدّايخ (مواليد عام 1999، سوريّة) التي فقد أثرها بتاريخ 4-9-2026، علمًا أنّها تعمل في شركة تسويق بين جونية وبيروت.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، على الرقم: 810170-01، أو 810171-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.