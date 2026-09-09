سرقة وسلب دراجات آليّة في بيروت… مفرزة استقصاء شرطة بيروت توقف 5 أشخاص في قصقص

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وبعد أن توافرت معلومات لمفرزة استقصاء شرطة بيروت حول تواجد مجموعة من الأشخاص المشبوهين في محلّة قصقص، وبحوزتهم كميّة من المخدّرات.



بناءً عليه، ونتيجة المتابعة والرصد الدقيق، نفّذت دورية من المفرزة، كميناً محكماً أسفر عن توقيفهم بالجرم المشهود في محلّة قصقص، وتبيّن أنهم كل من:



– ع. ع. (مواليد 2003، سوري)



– م. ش. (مواليد 2006، سوري)



– ع. ت. (مواليد 2009، سوري)



– هـ م. (مواليد 2008، فلسطيني)



– م. ز. (مواليد 2005، سوري)



وضُبِطَ معهم دراجتان آليتان من دون لوحات تسجيل، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف وأدوات لف سجائر.



وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى فصيلة طريق الشام، حيث اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة وسلب الدّرّاجات الآليّة، ومن أبرز اعترافاتهم، إقدامهم على خلع وسرقة دراجة آليّة نوع (Aprilia) من محلّة ضبيّة، وسلب دراجة آليّة نوع “سويت” لون أسود من سائقها في محلّة البيال – بيروت، وبيعها لاحقاً داخل مخيم شاتيلا بمبلغ ١٠٠ دولار أميركي. كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.



وأودع الموقوفون القضاء المختص، عملًا بإشارته.