في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن دورية أمنية ضمن نطاق قيادة سرية جونية في وحدة الدرك الإقليمي، أقامت بتاريخ 24-8-2026، حاجزًا ظرفيًّا على الطريق البحرية في محلّة نهر إبراهيم.



وأفادت بأنه خلال الحاجز، أوقفت الدوريّة ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، كانوا على متن سيّارة نوع "نيسان صني"، لون أسود، وهم:



– خ. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)



– س. س. (مواليد عام 2005، لبناني)



– فتاة قاصر من مواليد عام 2010، لبنانية



وبتفتيش السيّارة، ضُبطت كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل الآتي:



- 10 حناجير تحتوي مادّة الكيتامين.



- 79 علبة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.



- 5 مكعّبات بيضاء ملفوفة بمناديل ورقيّة.



- 95 حبّة "كبتاغون".



-/26/ حبّة ملوّنة.



– 48 حبّة "ترامادول".



- 31 كيسًا مغلقًا بتقنيّة التفريغ الهوائي، يحتوي كلّ منها مادّة حشيشة الكيف.



- 12 كيسًا يحتوي كلّ منها مادّة الماريجوانا.



– 10 أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.



- 3 أجهزة تدخين إلكتروني "Vape Packwoods".



- 3 دفاتر ورق لفّ.



- 4 هواتف خلويّة.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن السيّارة حُجزت عدليًّا، وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.