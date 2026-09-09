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في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات
أمن وقضاء
2026-09-09 | 06:29
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في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن دورية أمنية ضمن نطاق قيادة سرية جونية في وحدة الدرك الإقليمي، أقامت بتاريخ 24-8-2026، حاجزًا ظرفيًّا على الطريق البحرية في محلّة نهر إبراهيم.
وأفادت بأنه خلال الحاجز، أوقفت الدوريّة ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، كانوا على متن سيّارة نوع "نيسان صني"، لون أسود، وهم:
– خ. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)
– س. س. (مواليد عام 2005، لبناني)
– فتاة قاصر من مواليد عام 2010، لبنانية
وبتفتيش السيّارة، ضُبطت كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل الآتي:
- 10 حناجير تحتوي مادّة الكيتامين.
- 79 علبة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.
- 5 مكعّبات بيضاء ملفوفة بمناديل ورقيّة.
- 95 حبّة "كبتاغون".
-/26/ حبّة ملوّنة.
– 48 حبّة "ترامادول".
- 31 كيسًا مغلقًا بتقنيّة التفريغ الهوائي، يحتوي كلّ منها مادّة حشيشة الكيف.
- 12 كيسًا يحتوي كلّ منها مادّة الماريجوانا.
– 10 أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.
- 3 أجهزة تدخين إلكتروني "Vape Packwoods".
- 3 دفاتر ورق لفّ.
- 4 هواتف خلويّة.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن السيّارة حُجزت عدليًّا، وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
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توقيف
كيتامين
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