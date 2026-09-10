تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة

محافظ البقاع: تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة السبت وتحويل السير

محافظ البقاع: تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة السبت وتحويل السير

الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير بعثة جديدة في لبنان... هذا ما كشفته مصادر دبلوماسية للـLBCI