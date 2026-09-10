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محافظ البقاع: تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة السبت وتحويل السير

أمن وقضاء
2026-09-10 | 13:39
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محافظ البقاع: تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة السبت وتحويل السير
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محافظ البقاع: تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة السبت وتحويل السير

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده أنه: "بناء على كتاب المديرية الإقليمية للأشغال العامة في البقاع، وبالتنسيق مع قيادة منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي، سيتم تنفيذ أعمال تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة الممتد من محلة الحمرا - بلازا، وصولا إلى مستديرة زحلة - قرب المستشفى اللبناني - الفرنسي. ولذلك، سيتم تحويل السير يوم السبت الواقع فيه 12/09/2026 من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 6:00 مساءً، في ما خص السير القادم من بعلبك باتجاه زحلة الى الطريق الداخلية الممتدة من الحمرا - بلازا - الكرك - المعلقة - زحلة."

وطلب من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي المنتشرين في المكان، حفاظا على سلامتهم".

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