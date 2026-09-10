بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي دمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي دمّر قبل قليل البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر".



وزعم البيان أنها "بنية تحتية استراتيجية بُنيت على مدى عقدين، بتمويل وتخطيط إيرانيين. وكان من المقرّر أن تُستخدم هذه البنية التحتية ومقرّ القيادة في المرتفعات قاعدةً لاحتلال الجليل، وكانت تتيح السيطرة بالمراقبة والنيران على المطلة وكريات شمونة. ويستكمل تدميرها تحقيق السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فوق الأرض وتحتها".



وقال البيان: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من حزب الله لإعادة التمركز واستعادة قدراته. وستواصل إسرائيل حماية بلدات الشمال من داخل لبنان، وسيُواجَه أيّ محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا بقوة".