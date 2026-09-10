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الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

خبر عاجل
2026-09-10 | 20:30
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الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
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الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية "قوات الجيش الإسرائيلي استكملت تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حققت القوات خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها".

وقالت عبر إكس: "اليوم، وبعد نشاط تحضيري مطوّل، دمّرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي على التخطيط لمخططاتضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها انطلاقًا من هذه البنى التحتية. وقد بلغ طول البنى التحتية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين. وعُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج إيران، إضافة إلى رشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".

وأضاف: "كما نُشر الأسبوع الماضي، عُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على مجمّع قيادة مركزي تابع لوحدة "بدر"، يضم غرف قيادة وسيطرة، وغرفًا لتخزين الأسلحة، وغرف مبيت أتاحت للمخربين إدارة القتال والبقاء فيها لفترات طويلة. وتُعد هذه بنية تحتية استراتيجية جرى بناؤها على مدى عقدين، ومُوّلت وخُطّط لها من قبل نظام "الإرهاب" الإيراني".
 

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