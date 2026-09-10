الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

المتحدثة بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي: جيش الدفاع دمّر البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر
🔸استكملت قوات جيش الدفاع تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حققت القوات خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 10, 2026
المتحدثة بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي: جيش الدفاع دمّر البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر
🔸استكملت قوات جيش الدفاع تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حققت القوات خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.…