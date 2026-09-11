إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

صدر صباح اليوم الجمعة جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان.



وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 2.679.000 ليرة لبنانية، بارتفاع 49000 ليرة



- بنزين 98 أوكتان: 2.697.000 ليرة لبنانية، بارتفاع 49000 ليرة



- المازوت: 2.539.000 ليرة لبنانية، بارتفاع 52000 ليرة



- الغاز: 1.190.000 ليرة لبنانية.