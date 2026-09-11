كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله

أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة.وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان "نحن مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله وفي مواقع إضافية".