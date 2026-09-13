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الجيش: إصابة عسكري ومطلوب نتيجة تبادل إطلاق نار خلال عملية دهم في عكار

أمن وقضاء
2026-09-13 | 10:36
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الجيش: إصابة عسكري ومطلوب نتيجة تبادل إطلاق نار خلال عملية دهم في عكار
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الجيش: إصابة عسكري ومطلوب نتيجة تبادل إطلاق نار خلال عملية دهم في عكار

نفّذت وحدة من الجيش عملية دهم في بلدة عين الذهب – عكار، وأوقفت المواطنَين (ز.ا.) و(م.ا.)، لمشاركتهما في إطلاق نار خلال إشكال وقع بتاريخ 7 / 6 / 2026.

وأثناء عملية الدهم أطلق المواطن (س.ا.) النار باتجاه عناصر الوحدة الذين ردوا بالمثل، ما أسفر عن إصابة عسكري، والمواطن مطلق النار الذي نُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضبط السلاح المستخدَم وكمية من الذخائر الحربية. كما أوقفت وحدة أخرى في البلدة نفسها المواطنَين (ش.ا.) و(ط.خ.)، لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة.

كذلك دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة تل الأبيض – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ج.) المطلوب لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار على دورية للجيش، والمواطن (ع.ك.) لحيازته كمية من المخدرات.

وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

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