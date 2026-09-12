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هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

أمن وقضاء
2026-09-12 | 12:59
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هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
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هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

أفادت معلومات الـLBCI بأن الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر يعود إلى خلاف فردي قديم بين سيف الدين سعدو ونجله جمال سعدو، وهما من الأكراد، من جهة، وعمر مشهور، وهو من عرب المسلخ ومنتم إلى جمعية المشاريع، من جهة أخرى، وكانت قد جرت مصالحة سابقة بين الطرفين.

وبحسب المعلومات، صادف اليوم مرور سيف الدين سعدو ونجله في المنطقة، حيث التقيا عمر مشهور الذي كان موجوداً تحت مركز جمعية المشاريع في برج أبي حيدر، وبرفقته مرافق احد النواب، وهو عنصر في أمن الدولة.

وتطور تلاسن بين الطرفين إلى إشكال وإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل سيف الدين سعدو وإصابة نجله جمال بجروح خطرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد.

كما أصيب ربيع المصري، وهو شاب من جمعية المشاريع كان موجوداً في المكان لتوديع أصدقائه قبل سفره إلى ألمانيا غداً، وفارق الحياة على الفور.

وعلى الأثر، أوقفت مخابرات الجيش في بيروت عمر مشهور وعنصر امن الدولة الذي كان برفقته، وبوشرت التحقيقات معهما في مديرية المخابرات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ولا يزال التوتر قائماً في المنطقة، وسط مخاوف من ردود فعل انتقامية على خلفية الإشكال.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تفاصيل

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منطقة

حيدر...

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