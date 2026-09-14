14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه حفاظًا على حياة المواطنين وتعزيزًا للسلامة المرورية، وبناء على قرار وزير الداخلية، استكملت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءاتها لضبط المخالفات المرورية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها، من تاريخ 7-09-2026 ولغاية 13-09-2026، 14482 مخالفة من أنواع متعدّدة، منها: السرعة الزائدة، القيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان، التكلّم على الهاتف أثناء القيادة، وغيرها.



كما تمّ حجز 468 سيارة مخالفة و921 دراجة آلية غير قانونية.