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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة
أمن وقضاء
2026-09-16 | 04:01
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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أن جهازها لمكافحة التهريب، ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى التنباك العجمي نتيجة عمليات دهم نفّذها في حي السلم والبركات ورويسات الجديدة وشحيم وبشامون.
وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، مشيرة أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصنوعات
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ومزوّرة
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