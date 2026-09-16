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قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية

أمن وقضاء
2026-09-16 | 10:10
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قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية
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قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية

أفادت مصادر قوى الأمن الداخلي للـLBCI بأن وزارة الأشغال ستنفذ غداً أعمالاً على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا باتجاه بيروت، بهدف سدّ ثغرة عند إحدى النقاط، وذلك لدواعٍ تتعلق بالسلامة المرورية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم وضع حاجز شبكي حديدي عند الثغرة، بهدف منع وقوع حوادث السير وحماية السائقين.

وأشارت إلى أن الأشغال ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً، بعد انتهاء فترة الزحمة الصباحية، ولن تؤدي إلى إقفال الطريق بالكامل، إذ سيبقى مسار متاحاً أمام السيارات.

كما يمكن للسائقين، تفادياً لأي زحمة محتملة، سلوك الطريق البحرية كمسار بديل.
 

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