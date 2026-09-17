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تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
2026-09-17 | 03:06
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تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ اليوم 17-09-2026، واعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا، ستقوم وزارة الأشغال العامّة والنّقل بواسطة إحدى الشّركات المتعهّدة، بالعمل على وضع الشبك الحديدي بين المسلكَين الغربي والشرقي على أوتوستراد طبرجا، بين مدخل ومخرج البلدة.
وأفادت بأنه سيتم إغلاق قسم من المسلك الغربي لحين الانتهاء من الأعمال.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، وسلوك الطريق البحرية، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
طبرجا
صيانة
قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية
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