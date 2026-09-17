توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّــة البلاغ التّالي:



في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت إحدى القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود مطلوب وتوقيفه في محلّة دوحة عرمون، وهو يدعى:



ي. د. (مواليد العام 1983، لبناني) بحقّه 4 مذكّرات عدلية بجرائم سرقة واحتيال.



بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.



وقد سلّم إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.