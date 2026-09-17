الحصيلة التراكمية للعدوان: 4386 شهيدا و12407 جرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 17 أيلول باتت كالتالي: 4386 شهيدا و12407 جرحى.بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8953 شهيدا و 30643 جريحا".