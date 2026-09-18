دورية إسرائيلية تقدّمت من كفركلا باتجاه مثلث هورا في دير ميماس حيث تقع نقطة مستحدثة للجيش اللبناني

تقدّمت دورية للجيش الإسرائيلي من كفركلا باتجاه مثلث هورا في دير ميماس، حيث تقع نقطة مستحدثة للجيش اللبناني.



وعلى الإثر، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى النقطة، فيما باتت الدورية الإسرائيلية على مسافة قريبة جداً من عناصر الجيش اللبناني، قبل أن يلقي الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية في محيطهم.