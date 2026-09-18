نشلا هاتفًا خلويًا على متن درّاجة آلية في كورنيش النهر…

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، وأثناء وجود أحد الأشخاص من الجنسية البنغلادشية على الرصيف العام في محلّة كورنيش النهر، أقدم شخصان يستقلّان درّاجة آلية على نشل هاتفه الخلوي.



وبنتيجة المتابعة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وتبيّن أنّهما من أصحاب السوابق الجرمية، وهما:



– خ. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)



– ه. ح. (مواليد عام 1988، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة درّاجة آلية



وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عملية النشل المذكورة.



وأودع الموقوفان مع الدرّاجة الآلية القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.