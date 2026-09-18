الجيش يوقف 20 شخصًا بينهم أفراد عصابة سطو مسلح نتيجة ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في منطقة الشمال

نفّذت وحدات من الجيش في منطقة الشمال مهمات مختلفة شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، أوقفت بنتيجتها 11 مواطنًا و9 سوريين وفقًا لما يلي:



-توقيف المواطنين (م.م.) و(ا.ف.) و(ب.ب.) و(ب.ص.) والسوري (م.ز.) في منطقة التبانة – طرابلس لإقدامهم على السطو المسلح على إحدى الشركات وإطلاقهم النار ما أدى إلى إصابة مواطن.

-توقيف المواطنين (ب.ح.) و(ع.ا.) و(م.ح.) و(ع.ن.) في بلدة الكنيسة – عكار، لحيازتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من حبوب الكبتاغون.

-توقيف المواطن (ا.س.) في منطقة جبل محسن – طرابلس لإطلاقه النار، وضبطت سلاحًا حربيًّا في حوزته.

-توقيف المواطنَين (ك.ه.) و(ر.ب.) عند حاجز المدفون – البترون لحيازتهما مسدسَين حربيَّين، و 8 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.



وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.