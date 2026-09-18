توتر ميداني في دير ميماس... مسافة أقل من 50 متراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

تقدّمت دورية للجيش الإسرائيلي من كفركلا باتجاه مثلث هورا في دير ميماس، الواقع ضمن الخط الأصفر، حيث تقع نقطة مستحدثة للجيش اللبناني.وعلى الأثر، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى النقطة، فيما باتت المسافة الفاصلة بين عناصر الجيشين اللبناني والإسرائيلي أقل من 50 متراً.وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية في محيط عناصر الجيش اللبناني، فيما يجري التواصل عبر لجنة الميكانيزم للعمل على معالجة الوضع وإيجاد حل.