أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

أمن وقضاء
2026-09-18 | 13:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

أوضحت قيادة الجيش أنه، في سياق المهمات التي تنفّذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس - مرجعيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة موقتة مستحدَثة عند أطراف البلدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، لمواكبة الأهالي أثناء تفقُّدهم الأراضي الزراعية.

ولفتت القيادة في بيان، الى أنه "بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٨، اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدَثة داخل ما يسمّى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة".

وقالت: "على أثر ذلك، قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين".

وأضافت: "نتيجة الاتصالات التي جرت عبر MCG4L، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة وتجري المتابعة بالتنسيق مع MCG4L".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أوضحه

الجيش

المجريات

المتعلقة

بنقطة

المراقبة

المستحدَثة

التابعة

للجيش

ميماس

مرجعيون

توتر ميداني في دير ميماس... مسافة أقل من 50 متراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:16

الوكالة الوطنية للإعلام: قوّة إسرائيلية تقدّمت باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولًا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش وسط تحركات ميدانية تشهدها المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
04:41

دورية إسرائيلية تقدّمت من كفركلا باتجاه مثلث هورا في دير ميماس حيث تقع نقطة مستحدثة للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-20

هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-14

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 13:00 والساعة 18:00

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:04

توتر ميداني في دير ميماس... مسافة أقل من 50 متراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش يوقف 20 شخصًا بينهم أفراد عصابة سطو مسلح نتيجة ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في منطقة الشمال

LBCI
أمن وقضاء
07:21

نشلا هاتفًا خلويًا على متن درّاجة آلية في كورنيش النهر…

LBCI
أمن وقضاء
05:39

توقيع اتفاق تعاون بين معهد باسل فليحان وأمن الدولة للتدريب على "مكافحة الفساد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-16

الأمن العام يدشّن مبنيي الشهيدين طنوس البشراوي ويحيى شكر في رأس بعلبك

LBCI
حال الطقس
2026-08-26

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
2026-04-16

إيران في وجه الحصار الأميركيّ... هذه كلفته

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
أمن وقضاء
03:01

نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
خبر عاجل
03:12

توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
01:04

جنبلاط: كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:19

أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه

LBCI
خبر عاجل
10:30

معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة

LBCI
فنّ
19:16

"عودة الأصالة"... النجمة السورية أصالة تعود إلى سوريا الشام بعد أعوام من الغياب في ليلة استثنائية (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More