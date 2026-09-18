هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

أوضحت قيادة الجيش أنه، في سياق المهمات التي تنفّذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس - مرجعيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة موقتة مستحدَثة عند أطراف البلدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، لمواكبة الأهالي أثناء تفقُّدهم الأراضي الزراعية.



ولفتت القيادة في بيان، الى أنه "بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٨، اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدَثة داخل ما يسمّى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة".



وقالت: "على أثر ذلك، قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين".



وأضافت: "نتيجة الاتصالات التي جرت عبر MCG4L، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة وتجري المتابعة بالتنسيق مع MCG4L".