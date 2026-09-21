عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة شتورة – زحلة، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطنين (ر.ق.) و(ج.ج.) و(ا.ك.) لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وانتحالهم صفة أمنية واعتدائهم على المواطنين، وضبطت في حوزتهم مبلغًا ماليًّا مسروقًا.



وبحسب البيان، فقد أوقفت وحدة من الجيش في منطقة تمنين التحتا – البقاع المواطن (م.ط.) والسوري (ع.ر.) لافتعالهما إشكالًا على خلفية أسباب شخصية، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية. وأثناء عملية التوقيف، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشخصَين المذكورَين وعناصر الجيش الذين ردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات.



كذلك، نفّذت وحدات من الجيش في منطقة الشمال تدابير أمنية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، أوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و46 سوريًّا وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(م.م.) في منطقتَي شدرا – عكار والسفيرة – المنية الضنية لإطلاقهما النار.

- توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة الخالصة – عكار لتسهيله أعمال تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية.

- توقيف 46 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.