يروّجان المخدّرات على متن سيارة في السعديات… ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما بالجرم المشهود

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة السعديات، على متن سيارة من نوع "هوندا"، جردونية اللون.



وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة، بتاريخ 14-09-2026، من الإطباق على السيارة في المحلّة المذكورة، وتوقيف من بداخلها بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدّرات، وهما:



م. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)



خ. ن. (مواليد عام 2005، فلسطيني)



وبتفتيشهما والسيارة، ضُبطت بحوزتهما كمية من المخدّرات ومبالغ مالية، على الشكل الآتي:



/4/ أكياس شفافة بداخلها مادة "حشيشة الكيف"



/22/ كيسًا مدوّن عليها "نت الأمير"



/21/ كيسًا مدوّن عليها "باظ الأمير"



/9/ أكياس مدوّن عليها "أجنبي الأمير"



/4/ أكياس مدوّن عليها "رمل الأمير"



مسدس وممشط، مع /5/ طلقات صالحة للاستعمال



مبالغ ماليّة بالليرة اللبنانيّة، والدولار الأميركي، وهاتفان خلويّان.



وقد أودع الموقوفان مع السيارة والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.