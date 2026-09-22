مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

بتاريخ 21 /9 /2026، وقع إشكال مسلّح في منطقة قب الياس - زحلة أدى إلى وقوع إصابات. على أثر ذلك، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت ثلاثة من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.