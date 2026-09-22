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سفراء أوروبيون اطلعوا على جهود اتحاد بلديات قضاء صور في إغاثة النازحين

أمن وقضاء
2026-09-22 | 05:56
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سفراء أوروبيون اطلعوا على جهود اتحاد بلديات قضاء صور في إغاثة النازحين
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سفراء أوروبيون اطلعوا على جهود اتحاد بلديات قضاء صور في إغاثة النازحين

زار سفير إسبانيا ميغيل دي لوكاس غونزاليس، وسفير النروج مارتن يترفيك، وسفير السويد توماس بروندين، إلى جانب ممثل سفير بلجيكا في لبنان وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الدولية مقر اتحاد بلديات قضاء صور، حيث اطلعوا على سير العمل في وحدة إدارة الكوارث والجهود المبذولة في إغاثة النازحين ومواكبة أوضاعهم الإنسانية.

وكان في استقبال الوفد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، نائب رئيس الاتحاد عادل سعد، ومدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا، وتم عرض مفصل لآلية العمل المتبعة في متابعة شؤون النازحين وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى آلية العمل في مراكز الإيواء والاستجابة للحاجات الطارئة.

واطلع الوفد من دبوق على حاجات الاتحاد، وناقش معه الأولويات المطلوبة في المرحلة الراهنة، وتم شرح مجريات عمل الاستجابة السريعة للنازحين والآليات المعتمدة في مواكبة أوضاعهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وكان بحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد بلديات قضاء صور والجهات الدولية، بما يدعم الجهود الإغاثية والإنسانية ويساهم في تلبية احتياجات النازحين في المنطقة.

ثم جال الوفد في غرفة عمليات وحدة ادارة الكوارث واطلع من مدير الوحدة  مرتضى مهنا على عمل غرفة العمليات في تنسيق الاستجابة الإنسانية، وآليات مسح الحاجات وتوزيع المساعدات ومتابعة أوضاع النازحين، إلى جانب التحديات التي تواجه اتحاد البلديات في إدارة ملف النزوح.

بعدها، جال الوفد في أحد مراكز النزوح، حيث اطلع عن كثب على أوضاع النازحين المقيمين في مراكز الإيواء، واستمع إلى حاجاتهم وظروفهم، كما تعرّف إلى آلية العمل والخدمات المقدمة لهم.

وتأتي الزيارة في إطار الاطلاع الميداني على واقع النازحين والجهود التي تبذلها البلديات ووحدة إدارة الكوارث في مواكبة حاجاتهم وتأمين الاستجابة الإنسانية لهم.

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