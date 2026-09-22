تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة السفري - بعلبك المواطن (ع.ق.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة.

وأفادت في بيان، بأنه خلال عملية التوقيف، تعرّض عناصر الوحدة إلى إطلاق نار فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات.



وبحسب البيان، فإن وحدة أخرى نفّذت عمليات دهم في المنطقة وأوقفت السوري (ع.ف.) لمشاركته في نقل الأسلحة إلى مكان آخر، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.