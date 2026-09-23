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طقس متقلب... هذه تفاصيله

جو القارح المؤلف جو القارح
أمن وقضاء
2026-09-23 | 01:56
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طقس متقلب... هذه تفاصيله
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طقس متقلب... هذه تفاصيله

تؤدي تيارات رطبة الى طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار خفيفة ومحلية جدت تتركز جبلاً خاصة شمالا فيما الحرارة تبقى مستقرة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً
- الحرارة: ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالاً
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س

- الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب جبلاً واحتمال ضئيل أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر والحرارة تتراوح تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س

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