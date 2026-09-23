الدفاع المدني: انتشال جثة فتى مجهول الهوية من البحر في الروشة

عملت عناصر الدفاع المدني على انتشال جثة فتى مجهول الهوية، يُقدّر أنه في العقد الثاني من العمر، من البحر قبالة منطقة الروشة.



وتم تسليم الجثة إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.