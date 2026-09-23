إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنها "اتخذت الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي، اعتبارا من يوم غد الخميس الواقع فيه 24/9/2026، حرصاً منها على تأمين مصالح المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم".



واوضحت أنّ "هذا الإجراء يأتي بهدف تأمين استمرارية العمل وإنجاز معاملات المواطنين التابعين لقلم نفوس جويا".