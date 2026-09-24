الجيش: توقيف عصابة سلب وسرقة ودهم معمل لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش أوقفت، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، في بلدة الجمالية - بعلبك المواطنَين (ا.م.) و(ب.ا.) المطلوبَين بموجب مذكرات توقيف عدة لتأليفهما مع آخرين عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، ولانتحالهما صفة أمنية، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.

وأوضحت أن وحدة أخرى من الجيش دهمت معملًا لتصنيع المخدرات في بلدة الكنيسة – بعلبك، وضبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستعملة في تصنيع المخدرات.

وأكدت القيادة سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.