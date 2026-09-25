قوى الأمن: توقيف عصابة خطّطت وسرقت خزنة بقيمة 3 ملايين دولار

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



بتاريخ 06-09-2026، إدّعى المواطن (ب. ب. مواليد عام 1961) ضدّ أشخاصٍ مجهولين بجرم الدخول إلى منزله، الكائن في محلّة سمار جبيل – البترون، وسرقة خزنة حديديّة في داخلها مجوهرات وسبائك ذهبيّة ومبالغ ماليّة، قَدَّرَ قيمتها بثلاثة ملايين دولار أميركي.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من:



ع. ع. خ. (مواليد عام 1992، لبناني) م. ح. (مواليد عام 1987، لبناني) خ. ط. (مواليد عام 1986، لبناني)



بتاريخي 8 و14-9-2026 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول والثاني في محلّة كوشا- عكار، والثّالث في محلّة النّبعة.



بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم بالتّخطيط لسرقة الخزنة وتنفيذ عمليّة السّرقة، وأنهم خبَّؤوا المسروقات في أماكن عدة، بعد أن قاموا بخلع الخزنة وتكسيرها.



استُرجِعَ قسمٌ من المسروقات وسُلِّمَ إلى المدّعي، ومن بينها: مبلغ 25500 دولار أميركي، كميّة من المجوهرات ومن قطع الذّهب، 4 ساعات يد، 3 مسدّسات حربيّة، و5 بنادق صيد، وبعض المستندات والأوراق الخاصّة.



أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".