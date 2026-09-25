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موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال

أمن وقضاء
2026-09-25 | 04:18
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موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال
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موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال

حسم موظفو سرايا صيدا قرارهم صباح اليوم باقفال اداراتهم تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، لكن الية تنفيذ التزامهم عبروا عنها بطرق مختلفة.

ففي حين اتخذت معظم الدوائر في السرايا منحى الإغلاق التام، عمدت كل من العقارية والمساحة ومحافظة الجنوب والشؤون الاجتماعية والنفوس الى اقفال ابواب اداراتهم، تعبيراً عن تأييدهم لتحرك الرابطة نحو تحقيق مطالبهم المحقة، مع الابقاء على تسيير الشؤون الادارية الداخلية. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

سرايا

التزاموا

الإقفال

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